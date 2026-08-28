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28.08.2026 05:58:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 109 auf 26.500 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.523 und das Tagestief bei 26.405 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 216 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
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