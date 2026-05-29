|
29.05.2026 06:06:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 61 auf 25.197 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.197 und das Tagestief bei 25.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 111 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: SMI und DAX schliessen leichter -- Wall Stret schlussendlich in Grün -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Die US-Börsen gingen höher in den Feierabend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.