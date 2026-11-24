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24.11.2026 06:07:42
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstagmorgen 5 auf 25.407 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.505 und das Tagestief bei 25.359 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 537 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)
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