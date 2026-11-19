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19.11.2026 06:08:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um frühen Donnerstagmorgen um 22 auf 25.838 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.913 und das Tagestief bei 25.779 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 412 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)
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