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03.09.2026 06:05:43
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Donnerstag um 16 auf 25.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.913 und das Tagestief bei 25.855 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 99 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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