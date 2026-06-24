|
24.06.2026 06:02:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Mittwoch 27 auf 25.082 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.120 und das Tagestief bei 25.034 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 215 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: Dow geht stabil aus dem Handel -- SMI letztlich etwas höher -- DAX schliesst mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Minus - Nikkei sackt ab
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich dagegen mit deutlichen Verlusten. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.