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18.06.2026 06:01:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 79 auf 24.855 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.063 und das Tagestief bei 24.831 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 221 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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