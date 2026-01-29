|
29.01.2026 05:45:39
EUREX/DAX-Futures im frühen Handel fester
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.45 Uhr um 70 Punkte auf 24.970. In den Handel gegangen war er mit 24.933 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.976 und das Tagestief bei 24.892 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 297 Kontrakte.
January 28, 2026 23:46 ET (04:46 GMT)
