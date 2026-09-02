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02.09.2026 08:02:45
EUREX/DAX-Futures geben nach
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8 Uhr 120 auf 25.867 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.889 und das Tagestief bei 25.830 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 403 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)
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