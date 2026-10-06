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06.10.2026 08:30:43
EUREX/DAX-Futures freundlich
DOW JONES--Freundlich zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagvormittag. Der Dezember-Kontrakt steigt um 124 auf 25.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.518 und das Tagestief bei 25.437 Punkten. Der Umsatz ist allerdings mit 550 Kontrakten für die Uhrzeit eher gering.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)
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