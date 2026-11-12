EUREX/DAX-Futures fester - Im Tageshoch schon mit '27' vorne

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es am Donnerstag mit den DAX-Futures. Vor allem Kursgewinne bei Indexschwergewichten wie Allianz und Siemens dürften den Index nach oben ziehen. "Im Tageshoch ist eben sogar die '27' aufgetaucht", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 241 auf 26.968 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 27.029 und das Tagestief bei 26.764 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.915 Kontrakte.

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November 12, 2026 02:49 ET (07:49 GMT)