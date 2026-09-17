|
17.09.2026 08:39:40
EUREX/DAX-Futures etwas fester - Fed kommt gut an
DOW JONES--Im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Die Zinserhöhung und Aussagen der US-Notenbank werden im Handel einhellig positiv gewertet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 132 auf 25.695 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.710 und das Tagestief bei 25.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 756 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.