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28.08.2026 08:29:44
EUREX/DAX-Futures etwas fester - Blick auf Warsh
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor dem Start der Kassamärkte. Charttechnisch sehe der Kontrakt nach Ausbruch aus, heisst es im Handel. Jedoch bremse fundamental die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Warsh. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 107 auf 26.498 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.523 und das Tagestief bei 26.405 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 887 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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