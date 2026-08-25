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25.08.2026 08:35:42
EUREX/DAX-Futures etwas fester - BIP-Revision gefällt
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Leicht positiv für den deutschen Markt wird die Hochrevision des BIP für das zweite Quartal gewertet. Gewartet wird jedoch auf den Ifo-Index. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 76 auf 26.248 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.259 und das -tief bei 26.141 Punkten. Der Umsatz ist mit rund 650 Kontrakten weiter eher gering.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)
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