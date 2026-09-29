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29.09.2026 08:21:44
EUREX/DAX-Futures etwas fester
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich am Dienstagmorgen die DAX-Futures. Grosse Eigendynamik gibt es aber nicht, der Markt hänge ausschliesslich am Ölpreis, heisst es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 35 auf 25.617 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.677 und das Tagestief bei 25.554 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 860 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)
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