EUREX/DAX-Future weiter in Seitwärtsbewegung

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future notiert am Dienstag im verlauf im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 49 auf 13.227,5 Punkte. Damit handelt er unverändert in seiner jüngsten Handelsspanne im Bereich von rund 13.000 bis 13.300 Punkten. Für die Charttechniker der Commerzbank ist der DAX-Future in die gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 bis 13.435 Punkten hineingelaufen. Zum Abbau der kurzfristig überkauften Lage hatte sich danach eine Konsolidierung herausgebildet. Da diese bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben aufwies, gab es zum Wochenauftakt den ersten Versuch, sich nach oben abzusetzen. Aktuell arbeite der Future an der Etablierung eines neuen Trading-Kaufsignals, wobei das "Durcharbeiten" durch die gestaffelte Resistance-Zone gegen ein hohes kurzfristiges Aufwärtsmomentum stehe. Das Tageshoch im Dezember-Kontrakt liegt bislang bei 13.266,5 und das Tagestief bei 13.207 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.956 Kontrakte.

November 24, 2020