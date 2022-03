EUREX/DAX-Future unter Abgabedruck

Marktupdate 29. März: Stabile Märkte trotz Zinserhöhungen? | BX Swiss TV

Die neue Handelswoche startete positiv. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine Kriegs sind mittlerweile weitestgehend in den Kursen eingepreist. Jedoch fällt momentan das Handelsvolumen aufgrund der Unsicherheit der Marktteilnehmer etwas geringer aus. Weiterhin sind die Inflation und die Zinsen ein grosses Thema. Die FED kündigte an, die Zinsen in der Zukunft anzuheben. Ebenfalls zeichnen sich im Ölpreis weiterhin eine hohe Volatilität ab. Welche Themen die Anleger ausserdem in dieser Handelswoche beschäftigt haben, erfahren Sie von Georg Zimmermann im Marktupdate bei BX Swiss TV.

