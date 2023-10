EUREX/DAX-Future steigt im Verlauf über 14.800 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 94 auf 14.807 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.807 und das Tagestief bei 14.733 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.787 Kontrakte. "Wir haben am Freitag bereits Käufe in die Schwäche hinein gesehen", so ein Marktteilnehmer. Zudem liefere die technische Überverkauftheit einen Impuls zur Stabilisierung.

Charttechnisch hat der DAX-Future mit einem Schluss bei 14.713 Punkten am Freitagabend ein neues Low erzielt. Das ist für Charttechniker Marcel Mussler eine ganz wichtige Voraussetzung für einen neuen und vor allem Erfolg versprechenden Erholungsansatz. Die nächsten und zunächst einzigen Zielwiderstände warten laut Mussler am Freitagshoch bei 14.903 und am Dienstagshoch bei 15.002.

October 30, 2023 03:48 ET (07:48 GMT)