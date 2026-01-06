|
EUREX/DAX-Future stabil über 25.000er-Marke
DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstag im Verlauf stabil über der 25.000er-Marke. Der März-Kontrakt steigt um 8:20 Uhr MEZ um 60 auf 25.060 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.079 und das -tief bei 24.983 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 987 Kontrakte, damit ist das Volumen weiterhin recht gering. Charttechnisch ist der März-Kontrakt aus dem Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen, was zu einem Rücksetzer führen dürfte. Aber auch eine Verschnaufpause oberhalb der 25.000er-Marke werten technisch orientierte Marktteilnehmer als "konstruktiv".
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
