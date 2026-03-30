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30.03.2026 08:11:41
EUREX/DAX-Future schwach, aber erholt von den Tiefs
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montag bis 8.08 Uhr 139 auf 22.363 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.394 und das Tagestief bei 22.124 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 848 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 30, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)
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