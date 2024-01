EUREX/DAX-Future praktisch unverändert

APG SGA S.A. Addex Therapeutics Ltd. HOCHDORF AG Kinarus Leclanche (Leclanché SA) Meyer Burger Nestlé SA (Nestle) Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. OC Oerlikon Corporation AG ObsEva AG Orascom Development AG Orior AG SHL Telemedicine Spexis Ltd. (ex Polyphor)