EUREX/DAX-Future oberhalb des Tagestiefs stabilisiert

Börse aktuell - Live Ticker

Auch in der neuen Woche bleibt der Ukraine-Krieg das Top-Thema an den Börsen: Weil die USA und EU ein Importverbot für russisches Öl diskutieren, erleben die Ölpreise einen wahren Höhenrausch. Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex brechen vorbörslich ein. In Asien geben die wichtigsten Indizes kräftig ab.