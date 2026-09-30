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30.09.2026 08:07:43
EUREX/DAX-Future mit kräftigen Aufschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.04 Uhr um 154 auf 25.688 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.743 und das Tagestief bei 25.637 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 478 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
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