EUREX/DAX-Future mit kleinen Abgaben

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische und der deutsche Leitindex dürften sich zum Start in den Freitagshandel voraussichtlich kaum bewegen. Die Börsen in Fernost fanden am letzten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag leicht auf grünem Terrain.