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26.08.2026 08:09:41
EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 15 auf 26.317 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.347 und das -tief bei 26.279 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 229 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 26, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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