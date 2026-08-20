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20.08.2026 08:06:41
EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.05 Uhr 31 auf 26.153 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.165 und das Tagestief bei 26.120 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 175 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
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