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14.04.2026 08:21:40
EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8:17 Uhr 24 auf 24.078 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.118 und das Tagestief bei 24.041 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 615 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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