EUREX/DAX-Future legt im Verlauf deutlicher zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Vormittagsverlauf deutlicher nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 167 auf 13.746 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.768 und das Tagestief bei 13.602 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.40 Uhr rund 3.700 Kontrakte. Charttechnisch liegen die nächsten Widerstände am letzten Hoch bei 13.762,5 und am Allzeithoch.

"Schwächere Kurse im Tagesverlauf sollten sich auch zielsicher wieder als Kaufkurse erweisen", meint Charttechniker Marcel Mussler von den Mussler-Briefen. Die signifikanten Unterstützungsthemen seien nun die untere Horizontale bei 13.584 und der Aufwärtstrend bei 13.538 bis 13.642. Nur wenn es zu beiden Verkaufsignalen komme, dürfte nach unten mehr gehen.

December 28, 2020 02:44 ET (07:44 GMT)