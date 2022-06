EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit deutlichen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt verliert während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel kurz nach 8.00 Uhr 238,0 Punkte auf 13.550,0. In den Handel gegangen war er mit 13.655,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.658,0 und das Tagestief bei 13.499,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.700 Kontrakte.

Laut Marktanalysten ist der DAX nun bereits im unteren Bereich der Unterstütztungszone zwischen 13.800 und 13.500 angekommen. Ob sich daraus eine Stabilisierungschance ergibt, gilt allerdings wegen der hohen Abwärtsdynamik als unsicher. Zudem ist der RSI mit knapp 36 noch nicht im überverkauften Bereich angekommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2022 02:07 ET (06:07 GMT)