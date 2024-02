EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter an der Widerstandszone

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der März-Kontrakt steigt zum Übergang des asiatisch in den europäisch geprägten Handel um 36,0 Punkte auf 17.070,0. In den Handel gegangen war er mit 17.052,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.087,0 und das Tagestief bei 17.051,0 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.900 Kontrakte. Damit greift der Future die Widerstandszone um 17.100 Punkte an. Darüber gilt das Future-Hoch bei 17.200 als weiterer Widerstand.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2024 02:16 ET (07:16 GMT)