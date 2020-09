EUREX/DAX-Future im Verlauf schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 8.00 Uhr 83 Punkte auf 13.115. In den Handel gegangen war er mit 13.204 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.207,50 und das Tagestief bei 13.073,50 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 1.900 Kontrakte, wobei fast die Hälfte auf den Roll in den Dezember-Kontrakt zurückgeführt werden kann.

Aus technischer Sicht steckt der Future seitwärts fest. Auf Widerstand trifft er bei 13.300 Punkten, als unterstützt gilt er bei 13.100 Punkten. Geprägt werden dürfte der Handel nun vom Eurex-Verfall, der am Freitag stattfindet.

