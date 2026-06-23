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23.06.2026 08:44:42

EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Dienstagvormittag schwach. Im Tief schrammte der Terminkontrakt knapp an der 25.000er-Marke vorbei, dort lag bisher gutes Kaufinteresse. Der September-Kontrakt verliert 270 auf 25.050 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.264 und das Tagestief bei 25.015 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.084 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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08:19 Doppelte Partizipation mit eingebauter Obergrenze – wie Capped-Outperformance-Zertifikate funktionieren
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
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22.06.26 SMI leicht schwächer erwartet
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’368.50 19.68 BTYSJU
Short 14’667.18 13.77 SNHBVU
Short 15’240.94 8.72 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’848.51 22.06.2026 17:31:55
Long 13’220.71 19.13 SLBIBU
Long 12’951.66 13.98 SU3B7U
Long 12’373.05 8.83 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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