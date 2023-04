EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag kaum verändert erwartet, während der deutsche Leitindex sich vorbörslich etwas tiefer zeigt. Zum Wochenstart zeigen sich die Märkte in Fernost uneinheitlich. Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche mit Aufschlägen.