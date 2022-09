EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet - "Erholungschancen"

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der noch führende September-Kontrakt notiert gegen 8.14 Uhr 12,0 Punkte niedriger mit 13.077. In den Handel gegangen war er mit 13.074 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.115 und das Tagestief bei 13.047 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.817 Kontrakte.

"Die blaue Major-Zone, die es heute an der Unterseite zu verteidigen gilt, verläuft beim FDAX an den beiden Vorgängerhochs bei 13.039 und 13.055 Punkten", heisst es in den Mussler-Briefen. Von dort aus gebe es auch "erste gute und berechtigte" antizyklische Erholungschancen, auch bei einem nochmaligen Test mit False-Breakout im Eröffnungsgeschäft.

"Setzt sich der FDAX im Verlauf aber unter diese Zone ab, nimmt er schweren Schaden", warnt der Marktanalyst. Das nächste Ziel sei dann sofort der flache Aufwärtstrend bei 12.786 bis 12.803 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)