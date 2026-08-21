EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future handelt bei extrem dünnen Umsätzen am Freitag im Verlauf gut behauptet. Vom kleinen Verfall am Mittag dürfte kaum ein Impuls ausgehen, sind doch die spannenden Themen mit Basispreisen bei 26.300 Zählern deutlich über dem aktuellen Niveau. Daher werden erneut die Assetklassen wie Öl oder Bonds die Impulse für Aktien im Tagesverlauf setzen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 13 auf 26.074 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.084 und das Tagestief bei 26.028 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 506 Kontrakte.

DJG/thl/cln

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August 21, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)