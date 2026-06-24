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24.06.2026 08:45:41
EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet notiert der DAX-Future am Mittwochvormittag im Verlauf. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 25 auf 25.084 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.120 und das Tagestief bei 25.004 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 912 Kontrakte. Im frühen Handel seien Käufe nahe der 25.000er-Marke an den Markt gekommen und hätten ein Durchrutschen unter die runde Marke zunächst verhindert, heisst es. Charttechnisch biete sich zunächst die Fortsetzung der Seitwärtsbewegung im Bereich von 24.750 bis 25.250 Punkten an.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)
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