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11.05.2026 08:30:47
EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montagvormittag knapp behauptet. Die Volatilität könne im Tagesverlauf, je nach Nachrichtenlage, schnell anspringen, heisst es. Dabei habe sich jüngst gezeigt, dass Rücksetzer schnell gekauft würden. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8:22 Uhr 19 auf 24.339 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.386 und das Tagestief bei 24.289 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 890 Kontrakte.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 11, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)
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