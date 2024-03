EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 5 auf 17.768 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.794 und das -tief bei 17.766 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.513 Kontrakte. Auf dem Weg nach oben ist allenfalls das Kontrakthoch vom Freitag bei 17.847 Punkten zu nennen. Ein bei 76 notierender RSI mahnt derweil zur Vorsicht. Rücksetzer wurden zuletzt schnell gekauft, als Unterstützung bietet sich die Marke bei 17.500 Zählern an, an der der Kontrakt in seinem Aufwärtsdrang kurz pausiert hat.

March 04, 2024 02:45 ET (07:45 GMT)