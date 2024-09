EUREX/DAX-Future im Verlauf behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der kräftigen Aufwärtsbewegung am Vortag liegt der DAX-Future am Freitag im Vormittagsverlauf minimal im Minus. Der Dezember-Kontrakt verliert 2 auf 19.437 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.463 und das Tagestief bei 19.397 Punkten. Umgesetzt wurden 1.699 Kontrakte. Mit Blick nach oben ist das Vortageshoch bei 19.463 zu nennen, das in der Nacht erneut touchiert wurde. Nach der jüngst steilen Aufwärtsbewegung sind Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf nicht auszuschliessen, wobei das Vortagestief bei 19.112 Punkten noch weit entfernt ist.

