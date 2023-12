EUREX/DAX-Future im Verlauf behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future präsentiert sich am Montag im Verlauf behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 8 auf 16.916 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.936 und das Tagestief bei 16.893 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.505 Kontrakte. Nach dem grossen Verfalltermin am Freitag und im Hinblick auf Weihnachten dürfte Volumen aus dem Markt weichen. Nach dem Scheitern an der 17.000er-Marke und der Hausse der vergangenen Wochen ist mit einer Konsolidierung zu rechnen. Impulse für neue Käufe sieht ein Marktteilnehmer am Morgen nicht.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2023 02:40 ET (07:40 GMT)