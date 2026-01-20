|
20.01.2026 06:11:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.11 Uhr 43,0 Punkte auf 25.034,0. In den Handel gegangen war er mit 25.034,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.052,0 und das -tief bei 24.932,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 414 Kontrakte.
