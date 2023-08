EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Montag etwas höher, auch wenn sich die Gewinne im späten Handel zusehends verringerten. Der deutsche Leitindex konnte ebenso etwas zulegen. Die US-Börsen zeigten sich zu Beginn der neuen Handelswoche mit uneinheitlichen Notierungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart überwiegend abwärts.