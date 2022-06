EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nach der Fed-Sitzung zunächst hin- und hergerissen, griffen dann aber doch zu. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite, während auch der deutsche Aktienmarkt klare Gewinne verbuchen konnte. Die asiatischen Indizes wiesen zur Wochenmitte verschiedene Vorzeichen auf.