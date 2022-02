EUREX/DAX-Future hält sich über 15.000er-Marke

GO

Dr. Thomas Gitzel: Sorgen steigende Zinsen für Nervosität am Aktienmarkt? | BX Swiss TV

Was steckt hinter den steigenden Inflationsraten und der Zinswende in den USA?

Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Dr. Thomas Gitzel; Chefvolkswirt bei der VP Bank AG. Im Interview mit David Kunz, COO BX Swiss AG, gibt Dr. Thomas Gitzel eine Einschätzung zu den aktuellen Inflationsraten. Während sich diese im Januar in der Eurozone eher uneinheitlich entwickelt haben, prognostiziert Dr. Thomas Gitzel einen fallenden Trend der Inflation. In den USA spielt ausserdem der Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle dabei, wie sich die Inflationsrate in Zukunft entwickeln könnte. Wie die US-Notenbanken auf diese Umstände reagieren und welchen Einfluss die Zinsanhebungen auf die Aktienmärkte haben könnten erklärt Dr. Thomas Gitzel im Interview.

