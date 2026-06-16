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Warum sich der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas fester zeigt
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16.06.2026 08:10:42

EUREX/DAX-Future gibt leicht nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr 27 auf 24.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.915 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 334 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’286.27 19.87 B58SLU
Short 14’577.29 13.99 SRB5DU
Short 15’116.66 8.96 SJYB2U
SMI-Kurs: 13’717.54 15.06.2026 17:31:20
Long 13’152.44 19.31 SPBO2U
Long 12’876.53 13.85 SDFBZU
Long 12’332.48 8.96 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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