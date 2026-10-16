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16.10.2026 08:06:40
EUREX/DAX-Future fest im frühen Handel
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.03 Uhr um 160 auf 25.652 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.705 und das -tief bei 25.599 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 421 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
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