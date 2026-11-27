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27.11.2026 08:28:41
EUREX/DAX-Future etwas fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen gegen 8.25 Uhr um 119 auf 25.394 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.455 und das Tagestief bei 25.261 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.553 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)
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