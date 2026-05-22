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22.05.2026 08:25:39
EUREX/DAX-Future behauptet sein Plus im Verlauf
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Der Juni-Kontrakt steigt um 161 auf 24.872 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.966 und das -tief bei 24.858 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 751 Kontrakte. Weiterhin bestimmt die Nachrichtenlage rund um den Nahostkonflikt die Risikoneigung der Anleger, während die Umsätze am Morgen noch vergleichsweise dünn sind.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)
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