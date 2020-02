EUREX/DAX-Future auf dem Weg zum Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future räumt am Morgen weitere technische Widerstände aus dem Weg. Er gewinnt gegen 6.10 Uhr 78,5 auf 13.580 Punkte und hat damit sowohl den flachen Konsolidierungs-Abwärtstrend als auch den Widerstand bei 13.547 Punkten überwunden. In den Handel gegangen war er am Morgen in Asien mit 13.502 Punkten, damit ist kein neues Gap entstanden. Das bisherige Hoch liegt bei 13.588 und das Tief bei 13.488,5 Punkten.

"Nächstes Ziel ist nun zumindest das Allzeithoch bei 13.639 Punkten, wahrscheinlich sogar mehr", sagt ein Marktanalyst. Sollte der Future den Bereich um 13.600 Punkten nun nachhaltig überwinden, sei das nächste grosse Ziel die 14.000er Marke. Unterstützt sei der Future im Bereich um 13.400 Punkte.

