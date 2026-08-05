|
05.08.2026 08:13:39
EUREX/Bund-Futures ziehen an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 31 Ticks auf 125,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.367 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 32 Ticks auf 107,4 Prozent zu - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 114,43 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Mittwoch mehrheitlich in der Gewinnzone.