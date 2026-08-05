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05.08.2026 08:13:39

EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 31 Ticks auf 125,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.367 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 32 Ticks auf 107,4 Prozent zu - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 114,43 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
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✅ Legrand

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’075.56 19.55 SLSB2U
Short 15’376.90 13.82 S9B6IU
Short 15’965.99 8.79 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’463.23 04.08.2026 17:30:14
Long 13’894.96 19.69 S4BZAU
Long 13’585.01 13.82 SQBLOU
Long 13’005.28 8.90 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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